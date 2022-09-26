المجلس الاستشاري لسلطة الأراضي يناقش عدة قضايا مهمة

غزة- الرأي

عقد المجلس الاستشاري لسلطة الأراضي اجتماعه الثاني، وذلك في اطار الجهود التي تبذلها سلطة الأراضي لتجويد الخدمات المقدمة للجمهور وتطوير بيئة وأنظمة العمل في سلطة الأراضي من خلال الاستعانة بخبراء ومختصين خارجيين.

جاء ذلك، بحضور كافة أعضاء المجلس الذي شُكل بقرار من رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز رقم (34/2022) بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم (25/159/2021) بشأن اعتماد نظام المجالس الاستشارية للدوائر الحكومية.



وناقش المجلس برئاسة المستشار د. عماد الباز رئيس سلطة الأراضي، ويضم في عضويته كل من م. إبراهيم رضوان و م. رفيق مكي ود. فارس أبو معمر و م. يحيي الأسطل ود. موسى أبو ملوح و م. عمر زايده مدير عام الإدارة العامة للمساحة، قضية التعديات على الأراضي الحكومية هذه القضية التي تعتبر ارث تاريخي معقد يواجه عمل سلطة الأراضي على مدار السنوات الماضية.

وقد اجمع أعضاء المجلس على ضرورة البدء في إزالة التعديات حديثة الانشاء والتعديات التي جرت بعد 15/5/2010مع طرح إمكانية تشكيل قوة شرطية خاصة بسلطة الأراضي لمتابعة وتسهيل عملية إزالة التعديات على الأراضي الحكومية كما أكد المجتمعون على أهمية التعاون من كافة الجهات الحكومية والمحلية لمعالجة التعديات على الأراضي الحكومية ومنع النزيف الحاصل والتوعية الإعلامية بأهمية الحفاظ على المقدرات الحكومية التي هي ملك ومستقبل الأجيال القادمة .



كما ناقش المجلس الحلول التي يمكن تنفيذها لحل مشكلة التعديات والعشوائيات المتواجدة في القطاع والبالغ عددها حوالي 28 عشوائية إضافة الى مناقشة التصور الذي يمكن تنفيذه لحل قضية أراضي المندوب والتعامل مع هذه القضية .



وفي ختام اللقاء اتفق المجلس الاستشاري على عقد اجتماع شهري له لمتابعة التطورات الحاصلة في عمل سلطة الأراضي وأي مستجدات تواجه سير العمل .