وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: طواقم مقالع الرمال تواصل عملها رغم المضايقات الإسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تعقد دورة بعنوان "التثقيف القانوني النقابي" وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الاستشاري لسلطة الأراضي يناقش عدة قضايا مهمة وكالة الرأي الفلسطينية القضاء والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُنهي عدة خلافات مالية برفح وخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية إعلان نتائج مسابقة "مداد الأحرار للقصص والأشعار" وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تشرف على تسليم بلدية البريج سيارة شحن ضاغطة وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تُوقف 3 مطلقي نار في شجارات عائلية وكالة الرأي الفلسطينية بيوم التضامن معه .. الصحفي الفلسطيني على خط المواجهة وكالة الرأي الفلسطينية الأردن تدين انتهاكات المستوطنين بحق "الأقصى"
أخبار » الأخبار الحكومية

لعدد من النقابات

وزارة العدل تعقد دورة بعنوان "التثقيف القانوني النقابي"

26 أيلول / سبتمبر 2022 01:58

وزارة العدل تعقد دورة بعنوان "التثقيف القانوني النقابي"
وزارة العدل تعقد دورة بعنوان

غزة-الرأي

عقدت وزارة العدل دورة تثقيفية في قانون النقابات لعدد من أعضاء مجالس إدارة النقابات وأعضاء الهيئات العامة وذلك بهدف اطلاعهم على القانون ومبادئه الرئيسية ومحدداته مما يساعد على تطوير مهاراتهم النقابية ويعززها.


ويأتي هذا كتوجه من قبل الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بالوزارة لتجويد الخدمة المقدمة من دائرة النقابات والجمعيات للجمهور.


وجاءت الدورة بواقع لقاءين حيث تحدث في اللقاء الأول ناجي اللوح المساعد القانوني بدائرة النقابات والجمعيات بوزارة العدل عن تاريخ العمل النقابي، وأهميته في كافة المستويات، وكذلك عن القوانين المطبقة على العمل النقابي، وكافة القضايا القانونية المتعلقة بعمل النقابات.


وتناولت سعاد الشيخ رئيسة لجنة الرقابة على النقابات في اللقاء الثاني دور الوزارة الرقابي على النقابات بشكل تفصيلي. 


فيما تحدثت نور الشوا المراقب الإداري على  النقابات حول الأمور الإدارية الخاصة لاسيما تلك التي تقوم الوزارة بعملية الرقابة عليها. 


فيما تناول المراقب المالي على النقابات محمود ابو كميل ماهية الرقابة المالية على النقابات التي تتم على التقارير المالية الصادرة سنوياً عن النقابات.


يذكر أن وزارة العدل تشرف على النقابات وفق قانون النقابات رقم 3 لعام 2013، وتقوم بتنظيم زيارات دورية لها وتطلع على التقارير الإدارية والمالية الخاصة بها، كما تشرف على عملية الانتخابات فيها.

300a7dd4-5f47-4053-9b6d-b5fb66859f80 وزارة العدل تعقد دورة بعنوان
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدارسي الاول في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟