وزارة العدل تعقد دورة بعنوان "التثقيف القانوني النقابي"

غزة-الرأي

عقدت وزارة العدل دورة تثقيفية في قانون النقابات لعدد من أعضاء مجالس إدارة النقابات وأعضاء الهيئات العامة وذلك بهدف اطلاعهم على القانون ومبادئه الرئيسية ومحدداته مما يساعد على تطوير مهاراتهم النقابية ويعززها.



ويأتي هذا كتوجه من قبل الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بالوزارة لتجويد الخدمة المقدمة من دائرة النقابات والجمعيات للجمهور.



وجاءت الدورة بواقع لقاءين حيث تحدث في اللقاء الأول ناجي اللوح المساعد القانوني بدائرة النقابات والجمعيات بوزارة العدل عن تاريخ العمل النقابي، وأهميته في كافة المستويات، وكذلك عن القوانين المطبقة على العمل النقابي، وكافة القضايا القانونية المتعلقة بعمل النقابات.



وتناولت سعاد الشيخ رئيسة لجنة الرقابة على النقابات في اللقاء الثاني دور الوزارة الرقابي على النقابات بشكل تفصيلي.



فيما تحدثت نور الشوا المراقب الإداري على النقابات حول الأمور الإدارية الخاصة لاسيما تلك التي تقوم الوزارة بعملية الرقابة عليها.



فيما تناول المراقب المالي على النقابات محمود ابو كميل ماهية الرقابة المالية على النقابات التي تتم على التقارير المالية الصادرة سنوياً عن النقابات.



يذكر أن وزارة العدل تشرف على النقابات وفق قانون النقابات رقم 3 لعام 2013، وتقوم بتنظيم زيارات دورية لها وتطلع على التقارير الإدارية والمالية الخاصة بها، كما تشرف على عملية الانتخابات فيها.