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الاقتصاد: طواقم مقالع الرمال تواصل عملها رغم المضايقات الإسرائيلية

26 أيلول / سبتمبر 2022 02:01

الاقتصاد: طواقم مقالع الرمال تواصل عملها رغم المضايقات الإسرائيلية
الاقتصاد: طواقم مقالع الرمال تواصل عملها رغم المضايقات الإسرائيلية

غزة-الرأي

أكدت المديرية العامة للمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني استمرار طواقمها في العمل رغم المضايقات الإسرائيلية بحقها.


وأوضحت المديرية أن طواقم مقالع الرمال تابعت عملها في تحميل الكركار والطين صباح اليوم شرق دير البلح وسط قطاع غزة.


وأشارت المديرية إلى أن الطواقم ستواصل عملها وتقديم خدماتها للمقاولين والمؤسسات رغم خطورة المناطق التي يتم العمل بها من إطلاق نار وغاز مسيل للدموع تجاه الموظفين و العاملين.


وكان عدد من طواقم مقالع الرمال والمقاولين أصيبوا بالاختناق الأسبوع الماضي جراء قيام جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز عليهم الأمر الذي أدى لتوقف العمل والانسحاب من المكان حفاظاً على حياة الطواقم العاملة.

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