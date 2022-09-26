الزراعة تتابع أعمال أحواض ترشيح المياه المعالجة

غزة- الرأي

نفذت الطواقم العاملة في إدارة التربة والري في وزارة الزراعة، جولة ميدانية لأحواض الترشيح للمياه المعالجة في "منطقة الفخاري" شرق محافظة خانيونس، و ذلك في ضوء المتابعة الميدانية لأعمال أحواض ترشيح المياه المعالجة.



وتأتي هذه الزيارة بهدف الاطلاع علي سير العمل في الأحواض المائية بالقطاع، و التحقق من سلامة عملية ترشيح المياه المعالجة للخزان الجوفي بدون معيقات أو مشاكل تذكر.

و يعد المرفق أحد المرافق الاستراتيجية في نطاق إيجاد مصادر مياه غير تقليدية للري الزراعي.



وتعد هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات المخطط القيام بها خلال الفترة المقبلة بهدف الاطلاع علي سير عمل المرافق الاخري كمشروع "الانجست" وذلك في ضوء حاجة القطاع الزراعي للاستفادة من تلك المشاريع في الري الزراعي ضمن السياسية العامة لوزارة الزراعة.