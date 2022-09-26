الزراعة تبدأ باكورة ندوات ارشادية للموسم الخريفي

غزة- الرأي

نفذت دائرة الخضار بالادارة العامة الارشاد وخدمات المزارعين، بالتعاون مع وحدات الارشاد في محافظات غزة الخمس باكورة ندوات ارشادية،للموسم الزراعي الخريفي مستهدفين جموع المزارعين في كافة مناطق القطاع.



يأتي ذلك من أجل تقديم الارشادات الفنية، وتوظيفها في التحضير للموسم الزراعي، وتحديد المساحات الزراعية،و التنويه بالتعليمات التي تتعلق بتصحيح الممارسات الزراعية.



بدوره، تحدث مدير الدائرة م. يزن كلاب عن نقل أفضل الممارسات الفضلى ومنها اتباع الارشادات الموصى بها في تغير نمط الزراعة الاحادية وحماية المزارعين بالتنوع المحصولي ،و اتباع الدورة الزراعية لتحسين الانتاج والحفاظ على خصوبة التربة، اضافة الى العديد من الفوائد الاخرى.



كما تم خلال اللقاءات مناقشة محاذير استعمال مبيدات تعقيم التربة، والطرق السليمة في الاستخدام الأمثل لها.



ووتخلل اللقاء الاستماع لاحتياجات المزارعين في المواضيع الفنية المختلفة ، من أجل تعزيز استمرار اللقاءات الارشادية خلال الموسم الزراعي القادم ضمن الخطة الارشادية الموصي بها.



وفي السياق ذاته، شدد مدراء وحدات الارشاد، على أهمية التنسيق المستمر مع المزارعين والتنويه بالانشطة والتوجهات التي تعنى بها الوزارة خلال الفترة القادمة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بهدف استمرار وتسهيل الخدمات المقدمة للمزارعين .