كتلة التغيير بالمجلس التشريعي تنعى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

نعت كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني العالم الجليل الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

وقالت في بيانها اليوم الاثنين،:" تنعى كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى أمتنا العربية والإسلامية الامام والعالم الجليل سماحة الشيخ يوسف القرضاوي ، الذي قضى نحبه بعد حياة طويلة من التضحية والعطاء".

وأضافت الكتلى أن الشيخ القرضاوي كان مدرسة إسلامية في الفكر والسياسة، وهو يحمل راية الإسلام ومشعل الفكر، ينشد الحرية للشعوب ويساند شعب فلسطين وقضيته العادلة.

ودعت الله تعالى أن يرفع درجاته في عليين، وأن يتقبل صالح عمله في ميزان حسناته، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.