وكالة الرأي الفلسطينية كتلة التغيير بالمجلس التشريعي تنعى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبقي عيون الشهيد "عزام" على قيد الحياة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يوقع اتفاقية التعاون مع بنك الإنتاج لتوفير قروض للرياضيين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبدأ باكورة ندوات ارشادية للموسم الخريفي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع أعمال أحواض ترشيح المياه المعالجة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: طواقم مقالع الرمال تواصل عملها رغم المضايقات الإسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تعقد دورة بعنوان "التثقيف القانوني النقابي" وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الاستشاري لسلطة الأراضي يناقش عدة قضايا مهمة وكالة الرأي الفلسطينية القضاء والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُنهي عدة خلافات مالية برفح وخانيونس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

كتلة التغيير بالمجلس التشريعي تنعى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

26 أيلول / سبتمبر 2022 02:16

كتلة التغيير بالمجلس التشريعي تنعى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
كتلة التغيير بالمجلس التشريعي تنعى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

 نعت كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني العالم الجليل الشيخ الدكتور  يوسف القرضاوي

وقالت في بيانها اليوم الاثنين،:" تنعى كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى أمتنا العربية والإسلامية الامام والعالم الجليل سماحة الشيخ يوسف القرضاوي ، الذي قضى نحبه بعد حياة طويلة من التضحية والعطاء".

وأضافت الكتلى أن الشيخ القرضاوي كان مدرسة إسلامية في الفكر والسياسة، وهو يحمل راية الإسلام ومشعل الفكر، ينشد الحرية للشعوب ويساند شعب فلسطين وقضيته العادلة.

ودعت الله تعالى أن يرفع درجاته في عليين، وأن يتقبل صالح عمله في ميزان حسناته، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.  

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدارسي الاول في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟