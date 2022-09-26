وحدة القدس بالأوقاف تُنفذ محاضرة بعنوان "فضائل المسجد الأقصى ومخاطر التهويد"

غزة- الرأي

نفذت وحدة القدس بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية محاضرة علمية بعنوان "فضائل المسجد الأقصى ومخاطر التهويد"، في مسجد الشهيد عبد الله عزام بالمحافظة الوسطى، ألقاها الباحث بالوحدة أ. أحمد أبو يوسف، وذلك في إطار التعريف بمعالم المسجد الأقصى وأبرز المخاطر التي يتعرض لها من سياسة الاحتلال, وشحذ الهمم للتصدي للاعتداءات التي تتعرض لها المدينة المقدسة.

واستعرض أبو يوسف أهمية ومكانة المسجد الأقصى دينياً وتاريخياً والتعريف بمعالم المسجد الأقصى من مصليات وأبواب ومآذن، محذراً من المخاطر التي تستهدف المدينة المقدسة تزامناً مع ما يسمي بالأعياد اليهودية الرامية إلي تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، وإقامة هيكلهم المزعوم.

ولفت خلال حديثه إلي أن المسجد الأقصى هو كل ما في داخل السور بما يشمل المصليات وأبواب وأشجار وقباب، مؤكداً أنه حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا حق لذرة تراب من المسجد الأقصى لليهود، منوهاً بضرورة التثقيف وزيادة الوعي والاهتمام بهذه القضية المباركة.