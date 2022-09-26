الأوقاف تنعى الشيخ الداعية يوسف القرضاوي

غزة- الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فضيلة الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز 96 عاما، بعد حياةٍ حافلةٍ وهبها لله مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن قضايا أمته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيد وعائلته والأمتين العربية والإسلامية ، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقالت :" ننعي في وزارة الأوقاف أحد أبرز رموز العلماء العاملين، وأهل التفسير، والدعوة والتربية، بعد حياة حافلةٍ قضاها في الدعوة إلى الله تعالى وتربية الأجيال والتعليم الشرعي والحياة مع ‏كتاب الله تعالى تفسيرًا وتعليمًا ونصرة لقضايا الأمة كلّها وفي الصّدر منها قضيّة فلسطين والقدس ‏والمسجد الأقصى المبارك.‏

وأضافت :" كما ونذر نفسه وحياته لخدمة الدين والعلم والعلماء والناس، وسعى في خدمتهم، وعُرف بحبه للخير وللعلم والعلماء وخدمة الدعاة، وله العديد من الإسهامات التي خدمت قضايا الأمة".

يُذكر أن د. القرضاوي كان من أبرز علماء الشريعة في العالم الإسلامي، وهو عالم مصري أزهري، من مواليد قرية صفت بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية في جمهورية مصر العربية.

وإذ تنعى وزارة الأوقاف العلامة القرضاوي فإنها توصى علماء ودعاة الأمة بالسير على خطاه في الدفاع عن قضايا الأمة وخاصة قضية فلسطين.