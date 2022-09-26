وكالة الرأي الفلسطينية كتلة التغيير بالمجلس التشريعي تنعى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبقي عيون الشهيد "عزام" على قيد الحياة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يوقع اتفاقية التعاون مع بنك الإنتاج لتوفير قروض للرياضيين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبدأ باكورة ندوات ارشادية للموسم الخريفي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع أعمال أحواض ترشيح المياه المعالجة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: طواقم مقالع الرمال تواصل عملها رغم المضايقات الإسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تعقد دورة بعنوان "التثقيف القانوني النقابي" وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الاستشاري لسلطة الأراضي يناقش عدة قضايا مهمة وكالة الرأي الفلسطينية القضاء والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُنهي عدة خلافات مالية برفح وخانيونس
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف تنعى الشيخ الداعية يوسف القرضاوي

26 أيلول / سبتمبر 2022 02:47

الأوقاف تنعى الشيخ الداعية يوسف القرضاوي
الأوقاف تنعى الشيخ الداعية يوسف القرضاوي

غزة- الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فضيلة الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز 96 عاما، بعد حياةٍ حافلةٍ وهبها لله مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن قضايا أمته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيد وعائلته والأمتين العربية والإسلامية ، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقالت :" ننعي في وزارة الأوقاف أحد أبرز رموز العلماء العاملين، وأهل التفسير، والدعوة والتربية، بعد حياة حافلةٍ قضاها في الدعوة إلى الله تعالى وتربية الأجيال والتعليم الشرعي والحياة مع ‏كتاب الله تعالى تفسيرًا وتعليمًا ونصرة لقضايا الأمة كلّها وفي الصّدر منها قضيّة فلسطين والقدس ‏والمسجد الأقصى المبارك.‏

وأضافت :" كما ونذر نفسه وحياته لخدمة الدين والعلم والعلماء والناس، وسعى في خدمتهم، وعُرف بحبه للخير وللعلم والعلماء وخدمة الدعاة، وله العديد من الإسهامات التي خدمت قضايا الأمة".

يُذكر أن د. القرضاوي كان من أبرز علماء الشريعة في العالم الإسلامي، وهو عالم مصري أزهري، من مواليد قرية صفت بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية في جمهورية مصر العربية.

وإذ تنعى وزارة الأوقاف العلامة القرضاوي فإنها توصى علماء ودعاة الأمة بالسير على خطاه في الدفاع عن قضايا الأمة وخاصة قضية فلسطين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدارسي الاول في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟