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الجهاد الإسلامي تنعى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي

26 أيلول / سبتمبر 2022 07:10

القرضاوي
القرضاوي

غزة- الرأي:

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي توفي اليوم الإثنين، بعد حياة حافلة في خدمة دينه وقضايا أمته.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، اليوم الاثنين، إن القرضاوي كرّس حياته مدافعاً عن القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وظل يتحدث عن فلسطين والقدس والأقصى في دروسه وخطبه ويجعلها في طليعة اهتماماته، حتى لقي الله.

وقدمت الجهاد "التعازي من شعوب أمتنا، ومن أحباب الدكتور القرضاوي وتلاميذه، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع الرحمة والرضوان ، وأن يجازيه خير الجزاء عما قدم من أعمال جليلة ، وأن يلهم أسرته وإخوانه العلماء وتلاميذه جميعاً الصبر وحسن العزاء".

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