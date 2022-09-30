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أخبار » الأسرة و المجتمع

للحامل.. احذري تناول الكركديه يؤثر على دماغ الجنين

30 أيلول / سبتمبر 2022 10:44

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تتعرض بعض النساء خلال فترة الحمل لارتفاع ضغط الدم، وهذا الأمر يجعلها ترغب في تناول الكركديه لأنه من المشروبات العشبية التي تساهم في تنظيم نسبة ضغط الدم، ولكن كل ما يمكنك تناوله في أي وقت ربما يكون ممنوع خلال فترة الحمل. 


فهل تناول الكركديه آمن خلال فترة الحمل؟ يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع “webmed” ، حيث حذرت دراسة  نشرت عام 2016، من  تناول الكركديه للحامل لأن قد يتسبب في تأخر بلوغ الأطفال، وأيضا يزيد من فرص تعرضهم للإصابة بالسمنة في الكبر. 
 
وأوضح التقرير، أن تناول الكركديه خلال الحمل قد يتسبب في حدوث تقلصات في الرحم مبكرة، والسبب أن هذا المشروب له تأثيرات عكسية علي الهرمونات بالجسم، ولذا قد يزيد من فرص الإصابة بالإجهاض أو التعرض للولادة المبكرة، ولذا ينصح بعدم تناوله. 
 
كما أشار التقرير، أن التحدث عن الكركديه خلال الحمل قد حسم أمره، بل هناك أعتقاد آخر يؤكد أن الكركديه له فوائد في إدرار الحليب في الثدي، ولكن هذا يؤكد أنه لا يوجد دليل علمي يثبت هذاالأمر، بل حث التقرير النساء بعد الولادة علي ضرورة الاهتمام بالتغذية الجيدة، عن طريق تناول الفواكه والخضروات والبروتين لأن هذه الأطعمة هي التي تساعد علي تعزيز إدرار الحليب وليس الكركديه. 
 
 

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