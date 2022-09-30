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أخبار » الأسرة و المجتمع

ما هي أسباب الإصابة بتنميل اللسان؟

30 أيلول / سبتمبر 2022 10:50

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هل شعرت من قبل  بتنميل في اللسان؟..إذا كانت إجابتك نعم فهذا التقرير سيوضح لك الأسباب، وفقا لموقع “webmed”. أوضح التقرير، أن تنميل اللسان يعد مشكلة بسيطة في حالة أنها تكون طارئة وغير مستمرة، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بها، ومنها: 
 
- الحساسية:
نجد أن الأشخاص المصابين بمشكلة الحساسية يعانون بتنميل في اللسان، وخاصة عند التعرض لأحد مثيرات الحساسية،  كتناولهم لطعام معين أو  تعرضهم لمواد كيميائية أو دواء، فيقوم  الجهاز المناعي بالتفاعل وقد يتسبب في الإصابة بتنميل اللسان.
 
- قرحة الفم:
تنميل اللسان يعد علامة مؤكدة على إصابتك بقرحة الفم، وخاصة إذا كانت ظاهرة على سطح اللثة فالقرحة الخاصة بالفم تتكون بسبب الاضطرابات الهرمونية أو العدوى أو سوء التغذية. 
 
- نقص سكر الدم:
عند تعرض الشخص لانخفاض في نسبة سكر الدم يصاب بتورم وتنميل في اللسان، ولذا إذا كنت مريض سكر عليك مراقبة هذا الأمر. 
 
- نقص الكالسيوم :
قد يكون تنميل اللسان علامة علاي نخفاض نسبة الكالسيوم،  وقد يصاحبه به الأعراض المزعجة الأخري، ومنها حدوث تشنج في العضلات وألم في الأطراف وحول الفم.
 
- الصداع النصفي:
من ضمن اعراض الصداع النصفي  حدوث تنميل في الليسان والشفاه واوجه، وأيضا الدوخة، ولذا عليك توخي الحذر. 
 

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