كيفية تعديل تعليق على انستجرام بطريقة بسيطة



لا يسمح انستجرام Instagram للمستخدمين بتعديل التعليقات، ومع ذلك، يمكنك حذفها وإعادة نشر واحدة جديدة، ويختلف حذف تعليق على انستجرام قليلاً بين الهواتف المحمولة وسطح المكتب، ولكن من السهل القيام بذلك على كلا الجهازين، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية حذف وإعادة نشر تعليق على انستجرام على الهاتف المحمول

1. افتح تطبيق Instagram على جهاز iPhone أو Android.

2. حدد مكان التعليق الذي ترغب في حذفه، اسحب إلى اليسار على التعليق إذا كنت تستخدم iPhone أو اضغط مع الاستمرار على التعليق على Android.

3. سترى رمزين يظهران بجوار تعليقك، بما في ذلك سلة مهملات بيضاء على خلفية حمراء أو زرقاء، اعتمادًا على جهازك المحمول، اضغط على رمز سلة المهملات.

4. سيتم حذف تعليقك على الفور وسيظهر شعار أحمر أعلى شاشتك لتأكيد الإجراء. يمكنك أيضًا الضغط فوق اللافتة الحمراء لإلغاء حذف تعليقك.

5. لإعادة نشر تعليق معدل، ما عليك سوى الضغط على فقاعة النص أسفل المنشور واكتب النص الجديد، واضغط فوق نشر بمجرد الانتهاء من كتابة التعليق.

كيفية حذف وإعادة نشر تعليق على موقع انستجرام

1. افتح المتصفح المفضل لديك وانتقل إلى Instagram.com على جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي.

2. إذا لم تكن قد سجلت الدخول بالفعل، ادخل تفاصيل حسابك وحدد مكان التعليق الذي تريد حذفه.

3. حرك مؤشر الماوس فوق التعليق واضغط على أيقونة المزيد، النقاط الرأسية الثلاث، التي تظهر أسفل المنشور.

4. في النافذة المنبثقة، اضغط فوق حذف.

5. يمكنك لإعادة نشر تعليق معدل، اكتب في المساحة التي تقول "أضف تعليقًا ..." في الجزء السفلي من الصورة، وأضف النص الخاص بك، واضغط فوق نشر.