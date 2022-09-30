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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ابتكار نوع جديد من الطلاءات الواقية من درجات الحرارة العالية

30 أيلول / سبتمبر 2022 10:58

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أعلن المكتب الإعلامي للجامعة الوطنية للبحوث، أن علماء الجامعة ابتكروا نوعا جديدا من الطلاءات الواقية من درجات الحرارة العالية أساسه كربيد الكروم والألمنيوم والنيكل.
 
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يشير المكتب، إلى أن العلماء ابتكروا أيضا تقنية جديدة لاستخدام هذه الطلاءات، حيث مع بعضها تزيد مقاومة الهياكل المختلفة للتآكل والتأكسد في درجات الحرارة العالية بمقدار 1.5 مرة.
 
ويقول فيليب كيريوخانتسوف، مدير مختبر وكبير الباحثين في الجامعة، "لأول مرة، حصلنا على طلاءات واقية تعتمد على كربيد الكروم بالارتباط مع النيكل والألمنيوم من خلال تنفيذ طرق تسلسلية لسبائك الشرارة الكهربائية، وترسب قوس الكاثود، ورذاذ المغنطرون. للطلاء الجديد بنية مجهرية مركبة تسمح بدمج التأثيرات المفيدة للطرق الثلاث".
 
وابتكر فيليب كيريوخانتسوف وزملاؤه أسلوبا يسمح باستخدام ثلاثة أنواع مختلفة من الطلاء على نفس الهيكل داخل نفس غرفة التفريغ في وقت واحد، وتوصل العلماء إلى هذا الاكتشاف خلال التجارب مع ثلاثة أنواع من المواد المضادة للتآكل-كربيد الكروم، فضلا عن عدة أشكال من الطلاء على أساس سبائك النيكل والألومنيوم.
 
ووفقا للعلماء، يرفع الطلاء الجديد وطريقة استخدامه من مستوى حماية الهياكل بحوالي 1.5 مرة مقارنة بالطلاء التقليدي المضاد للتآكل الذي يشكل أساسه كربيد الكروم؛ لذلك فإن استخدام هذا الطلاء مستقبلا سيؤدي إلى إطالة مدة خدمة وأداء المكونات الأساسية لأنظمة الدفع ومضخات تكرير النفط والأجزاء الأخرى التي تخضع للتأثيرات المتزامنة للتآكل والصدأ.
 

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