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جماهير غفيره تشيع الشهيدين ريان والشحام

30 أيلول / سبتمبر 2022 01:27

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شيعت جماهير فلسطينية ، اليوم الجمعة ، جثمان الشهيد الطفل ريان ياسر سليمان، في بيت لحم .

وانطلق موكب التشييع من مستشفى بيت جالا الحكومي ، وصولًا إلى مسقط رأسه في بلدة تقوع ببيت لحم، حيث أدى المواطنون صلاة الجنازة عليه في مسجد أسامة بن زيد .

وفي القدس ، شيع أهالي مدينة القدس المحتلة، جثمان الشهيد محمد الشحام، الذي سلمته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد احتجاز جثمانه لمدة شهر ونصف.

وشارك المئات في صلاة الجنازة على الشهيد في مسجد مخيم قلنديا ليوارى الثرى في مقبرة المخيم .

وكان الشهيد شحام قد ارتقى في 15 آب/ أغسطس الماضي، بعد أن أعدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليه من مسافة الصفر داخل منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وانتزعت عائلة الشهيد قرارا بتسليم جثمانه في 21 أيلول الجاري، بعد احتجازه في ثلاجات الاحتلال منذ استشهاده.

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