وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يتفقد سير العمل في مديرتي عمل الشمال وغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الغصين "يُشارك في تخريج دورة تفصيل وتصميم أزياء وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون أشجار زيتون غرب سلفيت المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية "بالميد أوروبا": يشارك في اجتماع عن الوضع الصحي في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في بيت دجن وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم قرية بيت امرين غرب نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المساجد بغزة تؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء جنين وكالة الرأي الفلسطينية جماهير غفيره تشيع الشهيدين ريان والشحام وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ مجموعة من المبادرات الزراعية للمؤسسات التعليمية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

30 أيلول / سبتمبر 2022 03:15

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

أدّى عشرات آلاف المواطنين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وأكدت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى المرواني ودققت في هويات المصلين، كما حررت عشرات المخالفات "الكيدية" لمركبات المصلين في منطقة باب الأسباط.

وذكرت أن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، وفرضت تضييقات على الأهالي الوافدين إلى المسجد، ومنعت المسعفين من إدخال أدوات الإسعاف الأولي إليه.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال إليه وأداء الصلاة فيه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى اعلاميات الجنوب يفتتح دورة تدريبية مكثفة حول الاعلام الرقمي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟