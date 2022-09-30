وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يتفقد سير العمل في مديرتي عمل الشمال وغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الغصين "يُشارك في تخريج دورة تفصيل وتصميم أزياء وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون أشجار زيتون غرب سلفيت المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية "بالميد أوروبا": يشارك في اجتماع عن الوضع الصحي في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في بيت دجن وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم قرية بيت امرين غرب نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المساجد بغزة تؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء جنين وكالة الرأي الفلسطينية جماهير غفيره تشيع الشهيدين ريان والشحام وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ مجموعة من المبادرات الزراعية للمؤسسات التعليمية
أخبار » الأخبار الحكومية

مدرسة مسقط الأساسية للبنات تعقد دورة في الخط العربي لمعلماتها

30 أيلول / سبتمبر 2022 04:51

111
111

غزة-الراي
عقدت مدرسة مسقط الأساسية للبنات بمديرية تعليم شرق غزة دورة تدريبية في " الخط العربي" لمعلمات المدرسة ، و تهدف الدورة إلي اكساب المتدربات الطريقة الصحيحة في مسك القلم، ووضوح الخط وحسن الترتيب، وجمال التنسيق، ومحاكاة النماذج الخطية الجميلة بالاضافة الى تمكينهن من رسم أشكال الحروف رسماً صحيحاَو كتابة الحرف كتابة صحيحة وكيفية اتصاله بالحروف الأخرى.


و حضر افتتاح الدورة د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بمديرية تعليم شرق غزة ، أ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب ، أ. يسري المدهون مشرف مبحث التربية الفنية ،د. ربا أبو كميل مديرة المدرسة و نائبتها أ. رنا أبو القمصان ، أ. رامي خضير القائم على التدريب إلى جانب المشاركات في الدورة .


و ثمن د. الشيخ خليل جهود القائمين على الدورة مؤكدا أهميتها في تنمية و تطوير قدرات المشاركات و اكسابهن العديد من المهارات. مبينا حرص و اهتمام مديريته على دعم مثل هذه الدورات .


يشار أن الدورة مدتها " ٢٤" ساعة تدريبية و ستتناول العديد من الموضوعات منها " التعرف على خط النسخ و حروفه - التعرف على الحروف التي تكتب على السطر و الحروف التي تنزل عن السطر - التعرف على زاوية القلم الصحيحة " و غيرها من الموضوعات.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى اعلاميات الجنوب يفتتح دورة تدريبية مكثفة حول الاعلام الرقمي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟