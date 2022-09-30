مدرسة مسقط الأساسية للبنات تعقد دورة في الخط العربي لمعلماتها

غزة-الراي

عقدت مدرسة مسقط الأساسية للبنات بمديرية تعليم شرق غزة دورة تدريبية في " الخط العربي" لمعلمات المدرسة ، و تهدف الدورة إلي اكساب المتدربات الطريقة الصحيحة في مسك القلم، ووضوح الخط وحسن الترتيب، وجمال التنسيق، ومحاكاة النماذج الخطية الجميلة بالاضافة الى تمكينهن من رسم أشكال الحروف رسماً صحيحاَو كتابة الحرف كتابة صحيحة وكيفية اتصاله بالحروف الأخرى.



و حضر افتتاح الدورة د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بمديرية تعليم شرق غزة ، أ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب ، أ. يسري المدهون مشرف مبحث التربية الفنية ،د. ربا أبو كميل مديرة المدرسة و نائبتها أ. رنا أبو القمصان ، أ. رامي خضير القائم على التدريب إلى جانب المشاركات في الدورة .



و ثمن د. الشيخ خليل جهود القائمين على الدورة مؤكدا أهميتها في تنمية و تطوير قدرات المشاركات و اكسابهن العديد من المهارات. مبينا حرص و اهتمام مديريته على دعم مثل هذه الدورات .



يشار أن الدورة مدتها " ٢٤" ساعة تدريبية و ستتناول العديد من الموضوعات منها " التعرف على خط النسخ و حروفه - التعرف على الحروف التي تكتب على السطر و الحروف التي تنزل عن السطر - التعرف على زاوية القلم الصحيحة " و غيرها من الموضوعات.

