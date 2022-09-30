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5 إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

30 أيلول / سبتمبر 2022 04:55

الضفة المحتلة-الرأي:

 أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنان جراء وقوعهما، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وانطلق المئات من أبناء القرية والمتضامنون الأجانب في مسيرة جابت شوارع القرية، تنديدا بالجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين، وأسفرت عن ارتقاء 4 شهداء، وإصابة أكثر من 44 آخرين، مرددين الشعارات الوطنية الداعية للتصدي للعدوان الإسرائيلي.

وأكد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة 5 منهم، واثنين آخرين بعد وقوعهما خلال ملاحقة الجنود لهما، مضيفا أن جميعهم عولجوا ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

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