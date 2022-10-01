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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الخليل وبيت لحم

01 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:19

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، سبعة مواطنين خلال اقتحامات نفذتها في مدينتي الخليل وبيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة.

قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها، وهم: إبراهيم عبد الرحمن الرجبي، ونعيم الرجبي، ومحمود الحداد.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب آدم محمد عبد الرحمن درويش (19 عاما)، والطفل أحمد هاني يوسف دعامسة (13 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

أيضاً قام الاحتلال باعتقال كلا من: طلال فايز طلال الدبس، وصامد أحمد حماد، أثناء تواجدهما في مركبة بمنطقة "عقبة حسنة" غربا.

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