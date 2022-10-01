الخارجية الأردنية تحذر: الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية "تنذر بالأسوأ"

الرأي - وكالات:

حذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير هيثم أبو الفول، من خطر استمرار الممارسات الإسرائيلية المدانة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يصاحبها من استهداف للفلسطينيين، بما فيهم النساء، والأطفال.

وأكد السفير أبو الفول في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن تصاعد وتيرة هذه الممارسات ينذر بما هو أسوأ، وخصوصا في ظل تزامنها مع تصاعد دعوات المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك.

كما شدّد على ضرورة وقف الاقتحامات والممارسات الاستفزازية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف دوامة العنف المتصاعد للحفاظ على التهدئة الشاملة.