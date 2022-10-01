الحية يدعو شعبنا للوحدة على خيار المقاومة والثورة بوجه الاحتلال

غزة - الرأي:

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " د. خليل الحية، أبناء شعبنا للوحدة على خيار المقاومة وخلف المقاومين والمجاهدين وحماية ظهورهم، مطالبا شباب فلسطين أن يثوروا ثورة رجل واحد في وجه المحتل.

وقال الحية خلال كلمة له في حفل تأبين شهداء مخيم جنين، مساء اليوم الجمعة: "نبرق لكم بالتحية من عرين أسد المقاومة في غزة، ونشد على أياديكم، ونقول لكم نحن معكم وخلفكم وأمامكم وبجانبكم، صوتنا صوتكم وسلاحنا سلاحكم وهدفنا واحد وعدونا واحد".

وأضاف: "اليوم ونحن نؤبن شهداء جنين ومن قبلها كوكبة قضت في سبيل الله من قلب غزة المحاصرة وغزة القسام التقت صواريخنا مع زغاريد رصاصنا في ضفة العياش".

وبعث بالتحية العاطرة إلى مخيم جنين ومقاوميها، قائلاً: "من كتائبنا المظفرة ومن مقاومينا الأشاوس وغرفة العمليات المشتركة التي جمعت قادة المقاومة وفصائلها في غزة".

وتابع: "نزف الشهداء ونسعد بالمجاهدين ونفخر بعوائلنا الكرام والقامات الوطنية التي يمثلها أبو رعد خازم الذي يعيد صورة القائد الفلسطيني الذي يجود بفلذات أكباده نحو القدس، رخيصة في سبيل الله".

وأكد أن فلسطين تستحق منا كل دم وكل صبر وكل غال ونفيس، وأن شعبنا الفلسطيني يتوق للحرية، مؤكدا أننا أصحاب قضية عادلة سندافع عنها ونقاتل من أجلها، ولن يثنينا عن ذلك جسامة التضحيات ولا عظم النكبات ولا كثرة المؤامرات.

وأردف الحية: "نعاهد الله ثم نعاهدكم وشهداءنا أن نبقى ممتشقين للسلاح، مقاومين للعدو، نضربه في كل مكان حتى نحرر أرضنا".