وكالة الرأي الفلسطينية أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية " للسفر عبر معبر رفح غداً الاحد وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 28 إصابة في 59 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الرعاية والإرشاد في الوزارة تزور عدد من أهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية مدارس غزة تحيى اليوم العالمي لكبار السن وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تعقد ورشة عمل حول " التعلم النشط" وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2361) السبت 1/10/2022 وكالة الرأي الفلسطينية طريقة إيقاف تشغيل التعليقات على مقاطع فيديو يوتيوب وكالة الرأي الفلسطينية "جوجل" تعيد تصميم تطبيق Play Store على الأجهزة اللوحية وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تفعل إذا وجدت كاميرا Zoom لا تعمل بشكل صحيح؟
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

"جوجل" تعيد تصميم تطبيق Play Store على الأجهزة اللوحية

01 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:33

111
111


كشف تقرير حديث أن شركة جوجل قامت بإعادة تصميم نسخة تطبيق متجرها بلاي ستور للتطبيقات ليصبح مناسب بشكل أكبر للأجهزة اللوحية، حيث تتلقي نسخة التطبيق الآن بعض التغييرات الجديدة.
 
ووفقًا للتقرير، أعادت جوجل تصميم تطبيق Play للأجهزة اللوحية باستخدام أدوات تنقل جديدة، مما يوفر تجربة تصفح أفضل، فيما يتميز تطبيق Play Store المعاد تصميمه بشعار التطبيق في الزاوية اليسرى العلوية جنبًا إلى جنب مع شريط تنقل بسيط قائم على الرموز، وذلك على الرغم من أن تخطيط التطبيق والقائمة لا يزالان كما هو الحال في الإصدار الأقدم.
 
وكانت جوجل قد  أعلنت جوجل عن العديد من الميزات الجديدة للبحث والخرائط والتسوق في حدث "البحث على 22"، وأعلنت الشركة عن اختصارات جديدة للحصول على نتائج أسرع، ويتضمن ذلك خيارات التسوق والترجمة وتحديد الموسيقى أو البحث عن الصور في ألبوم الكاميرا والمزيد، كذلك فيتم اقتراحات كلمات رئيسية جديدة لتجربة بحث أفضل وبعض التحسينات المرئية التي تعرض الآن البحث الأكثر صلة في الأعلى.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عائلة عاشور تُنظم يوم طبي مجاني لأبناء حي الزيتون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟