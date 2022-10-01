طريقة إيقاف تشغيل التعليقات على مقاطع فيديو يوتيوب

يوفر الإنترنت العديد من المنصات لمنشئى المحتوى والمنتجين لاستكشاف مهاراتهم والوصول إلى الجماهير، فيما يستخدم العديد من المبدعين موقع YouTube لفترة طويلة، وقد ساعدتهم منصة مشاركة الفيديو المملوكة لشركة Google فى الوصول إلى جمهور عريض.

ومثل العديد من منصات الوسائط الاجتماعية، يسمح YouTube للمشاهدين بالتعليق على عمليات تحميل مقاطع الفيديو هذه، وغالبًا ما يتم تحفيز صانعى المحتوى من خلال الإعجابات أو التعليقات التى يقدمها المشتركون أو المشاهدون على مقاطع الفيديو الخاصة بهم على YouTube.

ومع ذلك، ليست كل التعليقات إيجابية أو ممتعة دائمًا، وقد ينشر بعض المشاهدين تعليقات مؤذية أو غير محترمة لانتقاد جزء من المحتوى أو لمجرد الاستمتاع.

لذلك، يتيح YouTube للمستخدمين إيقاف تشغيل التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم لوقف تلقى هذه التعليقات المؤذية. يمكن للمستخدمين تمكين هذه الميزة على حساباتهم على YouTube حتى بدون سطح مكتب أو كمبيوتر محمول.

ويمكن للمستخدمين ببساطة استخدام هواتفهم التى تعمل بنظام iOS أو Android لتعطيل التعليقات على YouTube. إليك دليل تفصيلى خطوة بخطوة لتعطيل التعليقات على YouTube:

لتعطيل التعليقات على مقاطع فيديو YouTube الخاصة بك، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى قناتك على YouTube.

2. اضغط على زر المحتوى.

3. ضمن علامة التبويب مقاطع الفيديو، حدد مقاطع الفيديو التى تريد إيقاف تشغيل التعليقات الخاصة بها.

4. اضغط على قائمة النقاط الثلاث وحدد خيار التعليقات من القائمة المنسدلة.

5. حدد خيار تعطيل من القائمة المنسدلة.

بمجرد تمكين هذه الميزة، لن يُسمح للمشاهدين بالتعليق على مقاطع الفيديو الخاصة بك. ومع ذلك، يمكنك تغيير هذه الإعدادات فى أى وقت تريده.