تعليم شرق غزة تعقد ورشة عمل حول " التعلم النشط"

غزة-الراي

عقد قسم الاشراف التربوي بمديرية التربية و التعليم شرق غزة ورشة عمل بعنوان " التعلم النشط" حيث استهدفت ثلة من معلمي و معلمات مبحث الرياضيات الجدد، بحضور د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بالمديرية ، أ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب، ومشرفي مبحث الرياضيات بالمديرية المنفذبن للورشة وذلك بمركز التدريب التابع للمديرية.



بدوره ، رحب د. الشيخ خليل بالحضور مثمناً جهودهم في الميدان مشيراً إلى أهمية هذه الورشات في تبادل الخبرات والمعلومات وفي سياق حديثه تحدث د. الشيخ حول استراتيجيات التعلم النشط مؤكداً على أهمية وفاعلية هذه الاستراتيجيات في التدريس وآثارها الإيجابية والفاعلة في الموقف التعلمي والتعليمي.