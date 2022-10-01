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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

01 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:56

غزة - الرأي:

هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف مدفعية ونيران أسلحتها الرشاشة والغاز السام تجاه مراكب الصيادين.

وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال أطلقت عدة قذائف مدفعية في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع، إضافة لإطلاقها النار، وقنابل الغاز تجاه مراكب الصيادين العاملة في المنطقة ذاتها، دون التبليغ عن إصابات في صفوف الصيادين، إلا أنهم غادروا البحر حفاظا على حياتهم.

يشار إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

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