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إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال قرية التوانة جنوب الخليل

01 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:29

الخليل – الرأي:

أصيب، اليوم السبت، عشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه منازل المواطنين بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية منذ ساعات الصباح، وأبعدت عددا من المتضامنين الأجانب من الوصول إلى القرية، لمساندة الأهالي في ظل مواصلة عمليات الاستيطان، الهادفة لترحيل المواطنين من أراضيهم.

يشار الى أن القرية كانت بصدد نصب خيمة اسناد دائمة لخلة الضبع بمسافر يطا، والمهددة بالاستيلاء، بمساندة متضامنين أجانب.

ويهدف الاحتلال من هذه الإجراءات إلى دفع المواطنين عن طريق ترهيبهم الى الجلاء القسري عن أراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.

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