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حماس: هبَّة القدس حطمت كل محاولات الاحتلال في عزل شعبنا

01 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:58

غزة- الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " أنَّ هبّة أكتوبر المباركة جسّدت كلّ معاني الوحدة والتكامل والتعاضد في المحافظة على الهُوية الوطنية، والدفاع عن الأرض والمقدسات، وحطّمت كلّ محاولات العدو الخبيثة في الاستفراد بقطاع واسع من أبناء شعبنا، وعزله عن وطنه، وطمس هُويته، وسلخه عن تاريخه وأصالته العريقة.

وشددت الحركة في تصريح صحفي بالذكرى الـ 22 لهبَّة القدس والأقصى على أن الهبة رسّخت معادلة أنَّ الاحتلال لا يفهم إلاّ لغة القوّة بكل أشكالها، سبيلاً لردعه وكبح جماح إرهابه المتصاعد ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وتركت بصمة واضحة في التضحية والمقاومة، يتوارثها شعبنا جيلاً بعد جيل حتى التحرير وزوال الاحتلال.

ودعت أهلنا في الداخل المحتل إلى مواصلة مسيرتهم النضالية في الحفاظ على الهُوية الوطنية الفلسطينية، وتعزيز المشاركة الفاعلة في الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وحمايتهما بكل الوسائل، وإفشال مخططات العدو وقطعان مستوطنيه في النيل من مدينتنا المقدّسة، وطهارة قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين.

وترحّمت حماس على شهداء "هبة أكتوبر" الأبطال الذين قدّموا أرواحهم فداءً وذوداً عن القدس والأقصى، ونشيد بتضحياتهم وبسالتهم، باعثةً بتحيّة الفخر والاعتزاز لأهلنا الصَّامدين الثابتين على أرضهم والمدافعين عنها، والمحافظين على هُويتهم الوطنية الفلسطينية، والمشاركين في ملحمة شدّ الرّحال والربّاط في المسجد الأقصى المبارك في جُمَع الفجر العظيم التي شكّلت عنواناً جامعاً لكل أبناء شعبنا في حماية الأقصى من جرائم ومخططات الاحتلال ومستوطنيه في تقسيمه وتدنيسه وتهويده.

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