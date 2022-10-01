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حماس: انتفاضة القدس روح متقدة لن تخمد إلا بزوال الاحتلال

01 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:53

غزة- الرأي:

أكدت حركة  المقاومة الإسلامية " حماس " أنَّ انتفاضة القدس لا تزال روحها متجدّدة في نفوس وعقول شعبنا المقاوم في عموم الضفة الغربية المحتلة وفي بيت المقدس وأكنافه، مشددةً على أن ملاحم البطولة والمقاومة في جنين البطولة ومخيماتها، ونابلس جبل النار، وكل مدن الضفة المحتلة وقراها وبلداتها ومخيماتها، ومشاهد الرّباط وشدّ الرّحال والتصدّي لاقتحامات المستوطنين للأقصى، خير دليل على تجذّر هذه الرّوح المتقدّة، التي لن تخمد جذوتها إلّا بتحرير القدس والأقصى حتى زوال الاحتلال.

وشدد الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة على أنه في الوقت الذي يصعّد فيه الاحتلال والمتطرّفون الصهاينة جرائمهم وانتهاكاتهم ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، عبر التهويد والاقتحام والتدنيس، ويُمعن في حربه العدوانية، يستحضر شعبنا الفلسطيني الذكرى السَّابعة لانتفاضة القدس الخالدة، التي شكّلت محطّة من محطّات نضاله المستمر في الدفاع عن القدس والأقصى.

وقال حمادة إنَّنا في الذكرى السَّابعة لانتفاضة القدس، لنترحّم على أرواح شهدائها الأبرار وكل قوافل شهداء شعبنا المباركة، مؤكدا أنَّ دماءهم الزكيّة التي سالت دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، ستبقى منارة تذكي شعلة الانتفاضة والمقاومة في وجه المحتل.

 وبعث حمادة بالتحيّة إلى جماهير شعبنا الصَّابر المرابط، ونشدّ على أياديهم لمواصلة صمودهم وانتفاضتهم في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه بكل الوسائل، حماية وذوداً عن أرضنا وقدسنا وأقصانا.

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