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البرغوثي: جنين ونابلس تقدّمان نماذج مُقاوِمة على خطى سيف القدس

01 تشرين أول / أكتوبر 2022 06:39

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غزة- الرأي:

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي: إن أبطال شعبنا في جنين والضفة يتصدون للاحتلال بكل الإمكانات، ويقدمون نماذج عظيمة في العطاء والتضحية، مشدداً على أن جنين ونابلس تقدمّان نماذج مذهلة في المقاومة والتضحية على خطى معركة "سيف القدس".

وأكّد البرغوثي في كلمته عن الفصائل الفلسطينية، خلال مهرجان "الأقصى في خطر" الذي تنظمه حركة "حماس" بغزة، على أن شبان القدس الثائر يدافعون عن شرف الأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف: "القدس عصية على الاحتلال وستظل عنوان كرامتنا، وننقل لكم تحية الأبطال المقاومين في جنين ونابلس والخليل ورام الله وعموم الضفة".

وذكر أن أم إبراهيم النابلسي ووالد الشهيديْن فتحي خازم، هما الصوت المرتفع والمشرّف للضفة.

وأردف بالقول: "نسعى جميعًا من أجل تغيير ميزان القوى لمصلحة فلسطين، ونحن وطن وشعب واحد ولن نسمح للاحتلال بتفرقتنا".

وشدّد على أن القدس عصيّة على الاحتلال وستظل عنوان كرامتنا، قائلاً: "المقاومة هي البديل الصحيح لنهج أوسلو الذي أثبت فشله، وأبطال شعبنا في جنين والضفة يتصدّون للاحتلال بكل الإمكانات، وقدّمت نماذج عظيمة في العطاء والتضحية.

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