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تؤكد أن دماءه ستشعل مسيرة التحرير

حماس تنعى الشهيد فايز دمدوم

01 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:07

حماس تنعى الشهيد فايز دمدوم وتؤكد أن دماءه ستشعل مسيرة التحرير
حماس تنعى الشهيد فايز دمدوم وتؤكد أن دماءه ستشعل مسيرة التحرير

الضفة المحتلة-الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " شهيد فلسطين فايز خالد دمدوم (18 عامًا)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال، عصر اليوم السبت، في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي مساء السبت، إنّ دماء الشهداء تنادي أحرار شعبنا لرص الصفوف والانخراط في المقاومة، والاشتباك مع العدو بانتفاضة شاملة على امتداد أرض الوطن.

وبعثت التحية لأبناء شعبنا في القدس، وثوارنا الأبطال الذين يتصدون للاحتلال ببسالة وعنفوان، ويقفون سدّاً منيعاً أمام أطماعه بالمسجد الأقصى.

وأكدت أنّ هذه التضحيات والدماء الزكيّة ستشعل مسيرة التحرير والثورة حتى كنس الاحتلال عن كامل أرضنا ومقدساتنا.

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