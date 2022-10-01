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عكرمة صبري: نستنكر الصمت العربي عما يجري في الأقصى

01 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:58

الضفة المحتلة-الرأي:

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن ممارسات الاحتلال تؤكد على عدم احترامه للمقدسات، محملاً حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عما يجري فى المسجد الأقصى.

 وأضاف صبري خلال مهرجان "الأقصى في خطر" بمدينة غزة: "نستنكر الصمت العربي عما يجري فى الأقصى"، مشدداً على أن "المسجد الأقصى المبارك ليس في خطر واحد فحسب، بل هو في أخطار كثيرة تحدق به".

وتابع: "الاحتلال (الإسرائيلي) يكثف من اقتحاماته في الأعياد الصهيونية، ويزيد من انتهاكاته". 

 وأكد خطيب الأقصى، أن تصرفات الاحتلال في الأقصى، تؤكد بأنهم لا يقدسون حُرمة الأقصى.   

وطالب بإعادة مفتاح باب المغاربة للمقدسيين بعد سيطرة الاحتلال عليه، محملًا حكومة الاحتلال والمستوطنين المقتحمين مسؤولية كل ما يجري في الأقصى من تصعيد. 

 وحمل صبري الحكومات العربية والإسلامية مسؤولية الصمت المُطبق تجاه ما يحدث بالأقصى.


 

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