" الصحة" : تناقش وضع سياسات وبروتوكولات الأمراض الصدرية

غزة-الرأي

ناقشت لجنة الصدرية وجراحة الصدر التنفيذية في وزارة الصحة برئاسة د.صابر الصرفندى استشاري جراحة الصدرية بمجمع ناصر الطبي وضع سياسات وبروتوكولات لأمراض الصدرية في جميع المستشفيات مقدمة الخدمة ووضع اللوائح المنظمة للعمل مع اختصاصي الباطنة والجراحة، بحضور أ.مروة مصبح رئيس قسم متابعة اللجان.

كما تم بحث تشكيل فريق طبي متعدد التخصصات (M.D.T) دوري وشهري في مستشفى الصداقة التركي لمناقشة حالات أورام الصدر، الى جانب دراسة الواقع لخدمات الصدرية وجراحة الصدر من حيث الكادر الطبي وتحسين بيئة العمل وتطوير الكادر بدعمه بدورات متقدمة، وتحديد مستوى الخدمة المقدمة في كل مستشفى بما يحقق التنسيق والتكامل والاستمرارية.