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اختتام دورة تدريبية لموظفي النيابة العامة بعنوان "أخلاقيات العمل في النيابة العامة"

02 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:54

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غزة-الراي
أكد مدير عام النيابة العامة رئيس اللجنة العليا للتدريب الإداري الدكتورماهر المصري، أن عمل موظفي النيابة العامة عنصر أساس في تحقيق العدالة الناجزة.

واثنى المصرى خلال كلمته في اللقاء الافتتاحي للدورة التدريبية الموسومة بعنوان "أخلاقيات العمل في النيابة العامة"،  على الجهود المبذولة من الطاقم الإداري في المهام والأعمال الموكلة إليهم.

وقال  "القِيَم والأخلاق الإسلاميَّة هي التي توجِّه العمل إلى الوِجهة الصحيحة التي تفيد المجتمع والفرد، وأن أخلاقيات العمل في الإسلام ترتكز على الأمانة التي تتحقق بخشية الله".
هذا وقد ركزت الدورة على إكساب المشاركين المعرفة بمعايير السلوك والأخلاق بين الموظف والجمهور، كما وناقشت الدورة كيفية المحافظة على الثقة المتبادلة بين الموظف والجمهور، وواجبات وحقوق الموظف وسلوكه الوظيفي.
فيما اختتمت اللجنة العليا للتدريب الإداري في النيابة العامة، الدورة التي استمرت لمدة أسبوعين، بواقع 7 لقاءات تدريبية، وشارك فيها نخبة من المدربين وكلاء النيابة وهُم: أ. أشرف أبو سيدو، أ. معين الوحيدي، أ. صبحي برغوث، و أ. همام مطر، وشارك فيها ( 140 موظفاً وموظفة) من الطاقم الإداري في النيابة العامة؛ وذلك تنفيذاً للخطة التشغيلية للربع الثالث ضمن برنامج بناء قدرات الطاقم الإداري.
 

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