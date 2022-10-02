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تعليم خان يونس تعقد ختمة قرآنية للطالب الحافظ مهند الأسطل

02 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:59

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غزة-الرأي 
عقدت  مدرسة الشيخ أحمد نمر حمدان الثانوية للبنين بمديرية التربية والتعليم خان يونس ختمة قرآنية للطالب الحافظ/ مهند مصطفى محمد الأسطل من الصف الحادي عشر- العلوم الإنسانية خلال طابور الصباح وذلك ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم، وتعظيماً لكتاب الله تعالى.


وقد حضر الختمة مدير التربية والتعليم أ. عبد الرحيم الفرا، ومدير الدائرة الإدارية أ. محمد العسولي، ومدير المدرسة أ. مهند محمد الأسطل، وعدد من الضيوف الكرام.


وقد تحدث الحضور عن أهمية حفظ القرآن الكريم وتعاهده والالتزام بتعاليمه، كما قام مركز تبيان لعلوم القرآن بتقديم هدية مالية، إضافة لتكريم إدارة المدرسة للطالب الحافظ.

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