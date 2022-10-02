الإعلام الحكومي: 107 انتهاكات بحق الصحفيين خلال سبتمبر

غزة - الرأي

سجّل المكتب الإعلام الحكومي في غزة، 107 انتهاكات بحق الحريات الإعلامية خلال شهر سبتمبر الماضي.

ورصد المكتب في تقريره الشهري الذي أصدره اليوم الأحد، 87 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبمشاركة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني، مقابل (20) انتهاكا من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ودعا الأطراف الدولية كافة لتحمل مسؤوليتها في الضغط على الاحتلال بكل السبل الممكنة لوقف عنفها وعدوانها بحق الشعب الفلسطيني كافة، واعتداءاته على الصحفيين والصحفيات بشكل خاص، وإلزامها بالخضوع للقانون الدولي، وفرض عقوبات دولية عليها جراء انتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي، ووضعها كدولة تهدد الامن والسلم الدوليين وفرض العزلة الدولية عليها.

ووثق المكتب في تقريره، إصابة أكثر من 11 صحافيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والرش بغاز الفلفل وقنابل الغاز الحارقة، وضربهم بالهراوات وأعقاب البنادق وركلهم وسحلهم والقاء الحجارة على سياراتهم، خلال تغطيتهم اعتداءات الاحتلال على المواطنين، وكان من بينهم الصحفي يوسف محمد عادي، حيث قام جنود الاحتلال بضربه على رأسه وسحله وشده من شعره، ورطم وجهه بالأرض وبقضبان حديدية حتى أن فقد وعيه.

وفي جانب الاعتقالات وتثبيت وإصدار الأحكام والإبعاد والحبس المنزلي، سجلت وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب الإعلامي الحكومي، 22 حالة، كان من بينهم اعتقال الصحافي ياسين أبو لفح (لا يزال معتقلا)، وإصدار قرار بالسجن الفعلي لطالبة الاعلام دينا جرادات لمدة اربع شهور، وكذلك اعتقال الصحافية لمى غوشة وتمديد اعتقالها سبعة مرات، والافراج عنها شريطة الحبس المنزلي، وكذلك تمديد الاعتقال الإداري لكل من الصحافية بشرى الطويل لمدة ثلاث اشهر للمرة الثالثة على التوالي، وكذلك تمديد الاعتقال الإداري للصحفي عمر أبو الرب لمدة ستة اشهر للمرة الثانية، واعتقال الصحفي أحمد أبو صبيح والافراج عنه شريطة ابعاده عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوماً، واعتقال رنين صوافطة (تم الافراج عنها)، والصحفي يوسف عادي تم الافراج عنه.

إلى ذلك رصد التقرير، 18 حالة منع وعرقلة عمل الصحفيين لمنع جرائم الاحتلال ومستوطنيه، عدا عن تهديد واتهام عدد“ 4 ” حالات مستخدما الاحتلال السلاح والألفاظ النابية العدائية، كما سجل 4 حالات اقتحام ومداهمة وتحطيم معدات وسيارات، و5 حالات مصادرة معدات وأجهزة حاسوب وهواتف نقالة وبطاقات صحافية.

وبشأن محاربة المحتوى واغلاق المؤسسات والتهديد، سجلت وحدة الرصد والمتابعة أكثر من ”13 ” حالة انتهاك من قبل مواقع التواصل الاجتماعي والاحتلال الإسرائيلي، بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر.

وفي جانب المضايقات والتعذيب للمعتقلين الصحفيين في سجون الاحتلال، تم تسجيل 7 حالات، وفرض غرامة مالية عدد "3" من بينهم تعرض الصحافية لمى غوشة، لخمس جلسات تحقيق استمرت كل منها لمدة عشر ساعات، عدا عن ممارسة التفتيش العاري بحقها بمعتقل هشارون، وحتى باتخاذه قرار الإفراج عنها وارغامها على دفع غرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف شيكل، وكذلك منع طالبة الإعلام دينا جرادات من اخذ الأدوية والعلاجات كونها مريضة بمرض الاستقاء الدماغي، ونقلها بعد اجرائها عملية بـ"البوسطة" من مستشفى "رمبام" وهي تحت تأثير التخدير الى سجن الدامون، مع تمديد توقيفها خمس مرات متتالية لاستمرار التحقيق معها وإخضاعها للتعذيب والضغوطات النفسية، وكذلك تعرض الصحفي يوسف عادي للضرب والاعتداء خلال التحقيق معه بعد اعتقاله.

وفي جانب الاعتداءات الفلسطينية، وثق التقرير ”20” حالة من الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ، تمثلت في مقتل الصحفي نضال اغبارية على يد مجهولين بمدينة أم الفحم بالداخل المحتل.

كما سجل التقرير ”6” حالات اعتقال واستدعاء وتمديد اعتقال كان من بينهم الصحفي مجاهد السعدي، ومصطفى خواجا، ومحمد عتيق الذي تم تمديد اعتقاله مرتين متتاليتين، كذلك سجل التقرير حالة منع واحدة من التغطية، وحالتي اقتحام لمنزل الصحفيين محمد عتيق ومجاهد السعدي، و3 حالات مصادرة أجهزة حاسوب وكاميرات وهواتف نقالة، وحالتي تهديد واتهام وهما علاء الريماوي وحمد عتيق.

وفي جانب المضايقات والتعذيب التي يتعرض لها الصحفيون داخل سجون السلطة، سجل التقرير 5 حالات من ضمنها منع الصحفي محمد عتيق من لقاء محامه ومنعه من زيارة أهله له، عدا عن فرض غرامة مالية قبل الافراج عنه.

تفاصيل انتهاكات الاحتلال

1-9-2022: حظرت إدارة الفيس بوك حساب الصحفي الحر عمر أبو ندى منعته من النشر، كما قيدت إدارة الفيس بوك حساب مقدّم البرامج في قناة "فلسطين اليوم" الفضائية ابراهيم إبراهيم(لمدة 30 يوماً مع عدم استخدامه بالنشر أو التعليق)، فيما أغلقت منصة الواتساب بشكل نهائي حساب الصحفي عبد الحميد عبد العاطي مدير البرامج في إذاعة وطن، ويأتي ذلك بحجة نشرهم ما يخالف معايير النشر.

2-9-2022: منعت إدارة سجن الدامون الاسرائيلي إعطاء الدواء للإعلامية الأسيرة دينا نايف جرادات (22 عاما)، خلال فترة التحقيق معها، وهي مصابة بمرض "الاستسقاء الدماغي"، حيث تم نقلها إلى المستشفى جرّاء تراجع حالتها الصحية، وجرادات طالبة في كلية الاعلام بجامعة القدس المفتوحة فرع نابلس وفي فصلها الدراسي الأخير، وكان الاحتلال اعتقلها في السابع من شهر أغسطس الحالي بعد مداهمة منزلها في حي المراح بمدينة جنين.

3-9-2022: قيدت إدارة الفيس بوك الوصول لصفحة وكالة" PNN" على الفيسبوك.

3-9-2022: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحافية لمى غوشة، بعد اقتحام منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وعاث الاحتلال فساداً بمحتويات المنزل تم خلالها مصادرة هاتفها وجهاز الحاسوب.

4-9-2022: أجلت محكمة سالم العسكرية جلسة محاكمة الإعلامية دينا جرادات من جنين، للمرة الخامسة كان أخرها تأجيل جلسة محاكتها في 31 اغسطس الماضي الى تاريخ 4-9-2022.

4-9-2022: مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الصحافية الحرة لمى غوشة من القدس المحتلة يوم واحد، بحجة التحقيق معها واتهامها بالتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

4-9-2022: اعتقلت قوات الاحتلال، مراسلة وكالة "رويترز" في الأغوار رنين صوافطة والسائق الذي كان برفقتها خلال تواجدهما في سهل البقيعة في الأغوار، واحتجزتها لمدة 4 ساعات، للتحقيق معها تحت تهديد السلاح لها، وتم عرقلة عملها من قبل الاحتلال ومستوطنيه .

5-9-2022: مددت محكمة الاحتلال اعتقال الصحفية المقدسية لمى غوشة لليوم الثاني على التوالي لمدة يومين حتى 7-9-2022 إضافيين لاستكمال التحقيق.

5-9-2022 حذف تطبيق واتس آب حساب مدير تحرير صحيفة "الرياضية" عاهد فروانة، كما اغلق تطبيق واتس آب حساب المصوّر الحرّ سرحان حسن، فيما حظر الفيس بوك صفحة رئيسة تحرير "البوابة 24" الإخباري ميسون كحيل، لمدة أسبوع، وكذلك اغلاق الفيس بوك صفحة مراسلة قناة "فلسطين" للشباب والرياضة تغريد العمور.

5-9-2022: الاحتلال ينقل الإعلامية دينا بسيارة النقل " البوسطة" إلى مستشفى رمبام وأجريت لها عملية جراحية بالظهر ،وتم نقلها مباشرة بعد العملية تحت تأثير التخدير الى سجن الدامون ، وهي تعاني من آلام عديدة في مختلف أنحاء جسدها .

5-9-2022: أجلت محكمة الاحتلال في "سالم للمرة السادسة جلسة الأسيرة دينا جرادات من جنين، نتيجة لوضعها الصحي حيث أنها تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وتم نُقلت مؤخراً من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام"، وتمت إعادتها إلى سجن "الدامون".

5-9-2022: أصدرت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية قراراً بسجن الأسيرة المريضة الإعلامية دينا جرادات بالسجن لمدة أربعة أشهر ونصف وغرامة مالية6000 شيكل.

6-9-2022:أطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها على سيارة مراسل شبكة "الإرسال" ووكالة "سند" الإخباريتين كريم خمايسة مما أدى الى تضرر السيارة من الرصاص الحيّ، بهدف منعه عن تغطية اقتحام الاحتلال لمدينة جنين.

7-9-2022: مددّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الصحافية المقدسية لمى غوشة، يوما واحداً للمرة الثالثة على التالي، بحجة استكمال التحقيقات.

8-9-2022: اعتدت قوات الاحتلال بعنف على الصحفي في تلفزيون فلسطين يوسف محمد عادي، 36 عاما، ومنعوه من التغطية، حيث قام جنود الاحتلال بضربه على رأسه وسحله وشده من شعره، ورطموا وجهه بالأرض وبقضبان حديدية حتى ان فقد وعيه وأصيب برضوض وجروح وكسور ، وواصلوا ضربه وقيدوه واعتقلوه ، ومن ثم أفرجوا عنه في اليوم التالي بكفالة مالية .

8-9-2022: اعتدى مستوطن إسرائيلي، على سيارة مصوّر وكالة "جاي ميديا" محمد ثابت، بحجر كبير، لمنعه عن تغطية اعتداء عدد من المستوطنين على سيارات مواطنين فلسطينيين قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابل، مما أدى لتضرر بالسيارة.

8-9-2022: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة صحفيين ومنعتهم من عملهم الميداني في البلدة القديمة من الخليل وقيامهم بأعمال تصوير في حارة جابر شرق الحرم الإبراهيمي، وهم طاقم قناة "عودة"، طارق خمايسة، ونور الدين بنات، ويوسف شحادة، كما احتجزت قوات الاحتلال بطاقاتهم الشخصية ومنعتهم من مغادرة المكان حتى استجوابهم.

8-9-2022: وجهت محكمة الاحتلال الإسرائيلي تهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، للصحفية الفلسطينية لمى غوشة ، كما مددت محكمة الاحتلال اعتقال غوشة للمرة الرابعة، معلنة نيتها تقديم لائحة اتهام بحقّها خلال الفترة المقبلة.

11-9-2022: حذفت إنستغرام حساب "مش أرقام"، المختص بتقديم احصائية وأرقام خاصة بالأسرى والشهداء والقرى الفلسطينية.

12-9-2022: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي ياسين أبو لفح بعد اقتحام منزله في حي المساكن الشعبية شرق نابلس.

12-9-2022: أجلت محكمة الصلح الإسرائيلية جلسة محاكمة الصحفية لمى غوشة ، حيث تعرضت لأربع جلسات تحقيق على الأقل استمرت كل منها لـ10 ساعات، عدا عن سياسة التفتيش العاري بحقها واستمرار عزلها بمعتقل هشارون منذ اعتقالها".

13-9-2022: مددت محكمة الصلح الإسرائيلية للمرة الخامسة، اعتقال الصحافية لمى غوشة، وتخضع غوشة للاعتقال في ظروف قاسية في عزل سجن هشارون مع السجناء المدنيين، حيث قدمت المحكمة لائحة اتهام تحتوي على 11 بند تتهمها بالتحريض والتعامل مع منظمات تسمى بالقانون الإسرائيلي بالإرهابية.

13-9-2022: أفرجت محكمة الاحتلال عن الصحفية لمى غوشة شريطة منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الحاسوب والأجهزة الذكية، وتحويلها للحبس المنزلي، وكفالة مالية قيمتها 15 ألف دولار امريكي.

19-9-2022: مددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للصحافية بشرى الطويل من رام الله لمدة ثلاثة شهور، وكانت اعتقلت الطويل في 22 من شهر مارس الماضي.

19-9-2022: حذفت إدارة الفيس بوك صفحة الصحافية لينا أبو حلاوة دون سابق انذار بحجة مخالفة معايير النشر.

22-9-2022 علقت إدارة الفيس بوك صفحة كل من رسامة الكاركاتير امية جحا ، والرسامة منال الكحلوت، لرسماتهن التي تجسد الواقع الفلسطيني، تحت ذريعة مخالفة معايير النشر.

23-9-2022: إصابة صحفي، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار لمنعه من تغطية مواجهات بعد قمعها مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، شمال قلقيلية

24-9-2022: استهدفت قوات الاحتلال ثلاث مصورين وصحفيين ومنعتهم من تغطية فعالية ضد الاستيطان في قرية مسافر يطا جنوب الخليل، حيث اعتدت قوات الاحتلال على المصورين الصحفيين مشهور الوحواح مصور وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" والذي أصيب بقنبلة غاز بشكل مباشر ، والصحفي فادي خلاف والذي يعمل في تلفزيون فلسطين، ووسام الهشلمون.

27-9-2022: اعتدت قوات الاحتلال على، مراسلة منصّة "ساحات" التابعة لشركة "ميديا فيجين" منار شويكي، واحتجزتها لمنعها من تغطية اقتحام المستوطنين ساحات المسجد الأقصى في القدس، وتم منعها وابعادها من قبل شرطة الاحتلال من دخول المسجد الأقصى ليوم واحد، مع تهديدها بالاعتقال اذا حاولت دخول المسجد.

26-9-2022 : منعت قوات الاحتلال الصحفيين من تغطية اقتحامات المستوطنين بالقدس المحتلة، واعتدت عليهم واجبرتهم على مغادرة المكان، بعد أن منعتهم من دخول ساحات الحرم.

27-9-2022: اعتقلت قوات الاحتلال المصور المقدسي أحمد أبو صبيح، ومنعته من تأدية عمله، في منطقة باب السلسلة، واقتادته إلى أحد مراكزها في مدينة القدس المحتلة.

27-9-2022: أفرجت قوات الاحتلال على المصور الصحفي أحمد أبو صبيح، شريطة ابعاده عن حائط البراق لمدة ١٥ يوماً .

27-9-2022: جددت محكمة عوفر الإسرائيلية الاعتقال الإداري للأسير الصحفي عمر ابو الرب، مراسل شبكة فلسطين تايمز لمدة 6 شهور للمرة الثانية، علماً انه معتقل في الاعتقال الاداري منذ شهر نسيان الماضي.

28-9-2022: إصابة الصحفي نضال اشتية، بقنبلة غاز بالقدم ، فيما أصيب الصحفي عبد الله البحش برضوض باليد، بهدف منعهم من تغطية اعتداءات الاحتلال على المواطنين قرب حاجز حوارة جنوب نابلس.

28-9-2022: إدارة الفيس بوك تغلق حساب الإعلامي اياد القرا بعد اغلاق كافة الحسابات ضمن سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني.

30-9-2022: أصيب عدد من الصحفيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع ، لمنعهم من تغطية قمع جيش الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

انتهاكات أجهزة السلطة

33-9-2022: اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، الصحافي الحرّ مجاهد السعدي عدّة ساعات، ومنعته من تصوير عملية دهم واقتحام قوة امنية لأحد المنازل في مدينة جنين، وتم مصادرة هاتفه المحمول.

3-9-2022: أفرجت أجهزة أمن السلطة عن الصحفي مجاهد السعدي من جنين، بينما أبقت على هاتفه المحمول محتجزًا.

4-9-2022: استدعت المخابرات الفلسطينية في رام الله، مراسل فضائية "الأقصى" مصطفى الخواجا، ليعود ويتم إلغاء الاستدعاء.

4-9-2022: اعتقل جهاز المخابرات الفلسطيني، الصحافي الحرّ محمد عتيق بعد اقتحام منزله في قرية برقين قرب جنين، من دون معرفة خلفية الإعتقال، كما مدّدت النيابة العامة الفلسطينية اعتقاله 48 ساعة.

4-9-2022: قتل الصحفي نضال اغبارية 40 عاما على ايدي مجهولين من مدينة أم الفحم، بالداخل المحتل، وهو "مدير موقع بلدتنا" وكان قد أصيب بجراح خطيرة جدا، بعد إطلاق نار عليه في منطقة "الكينا" بأم الفحم.

4-9-2022: نقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المصور الصحفي محمد عتيق إلى سجن أريحا، واخضاعه لتحقيقات مكثفة.

6-9-2022: مدّدت النيابة العامة الفلسطينية في مدينة أريحا، اعتقال الصحافي الحرّ محمد عتيق خمسة أيام على ذمّة التحقيق، بتهمة "حيازة سلاح ناري كنوع من الترهيب، كما تم رفض لقاء محاميه أو الحديث معه ولم يُعرض للنيابة للتحقيق بل لتمديد توقيفه لمدة 5 أيام".

18-9-2022: مددت محكمة صلح أريحا، اعتقال الصحافي الحرّ محمد عتيق عشرة أيام إضافية "لاستكمال التحقيق"، بناء على طلب النيابة العامة الفلسطينية، بتهمة "حيازة سلاح ناري دون ترخيص"، وتمنع أهله من زيارته، كما تم منعه من زيارة أهله بذريعة استمرار التحقيق معه.

21-9-2022: الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفرج عن الصحفي محمد عتيق بعد اعتقاله لنحو ثلاثة أسابيع في سجن أريحا، على خلفية عمله الصحفي مع مصادرة هاتفه وكاميرته وجهاز الحاسوب المحمول، وفرض غرامة مالية بقيمة 3 الاف دينار.

23-9-2022: تعرض الصحفي علاء الريماوي مراسل قناة الجزيرة مباشر في الضفة والأسير المحرر، لحملة تشويه وتحريض ممنهجة من قبل أجهزة امن السلطة.