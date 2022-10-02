وكالة الرأي الفلسطينية " الباز " يؤكد استمرار العمل بمشروع التسوية وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تنفي فرض ضريبة على تنكة زيت الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تطلق منصة تفاعلية للبيانات المفتوحة للمؤشرات الصحية وكالة الرأي الفلسطينية مصدر يكشف لـ "الرأي" موعد صرف مخصصات الشؤون وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلق المنصة التفاعلية للبيانات المفتوحة للمؤشرات الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: 107 انتهاكات بحق الصحفيين خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية الحكم بالسجن المؤبد على المتهم بقضية المغدور "بلال البيطار" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تدعو لهبة شعبية نصرةً للأسرى المرضى وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تشارك بالمؤتمر السنوي "المساءلة حول إدارة المال العام في قطاع غزة" وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تدعو لتفعيل شبكة الحماية الوطنية لكبار السن
أخبار » الأخبار الحكومية

ديوان الفتوى يناقش المسودة النهائية لمشروع القانون المعدل للجمعيات والهيئات

02 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:09

111
111

غزة-الراي
عقد ديوان الفتوى والتشريع ، ورشة عمل لمناقشة مقترح مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، وزارة الداخلية والأمن الوطني- الشق المدني، وزارة العدل، ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية وترأس أ. أمجد الأغا مدير عام الشؤون القانونية بالمجلس التشريعي الورشة وأدار الحوار بين المجتمعين.


وقدم أ. جمال الخواجة مدير دائرة التشريعات الرئيسية بديوان الفتوى والتشريع شرحاً لموجبات التعديل المقترح والرؤية التي اعتمدت عليها اللجنة التي أعدت المشروع والمآلات المحتملة للمشروع المقترح.


وقال الخواجة " تم دراسة أحوال تطبيق قانون الجمعيات من ناحية واقعية من حيث آليات التطبيق القائمة، والقصور الذي يعتريه، وتم مراجعة مواد القانون واللائحة التنفيذية ودراستها والخروج بمقترح للمواد المعدلة من خلال اللجنة"، مضيفاً "تم رفع المشروع للأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لإحالته للمجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول".


وناقش الحضور المشروع المقدم، وفقا للأسس القانونية والسياسة التشريعية بما يضمن شفافية النقاش ويساهم في ضمان تحقق النفع من العمل الخيري والأهلي.


وأقر الحضور على ضرورة العمل لتعزيز دور الوزارات المختصة لممارسة دورها الوظيفي وعلاقتها مع الجمعيات وفقاً لأحكام القانون.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الاقصى تنظم وقفة تضامنية مع اهالي القدس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟