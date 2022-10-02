ديوان الفتوى يناقش المسودة النهائية لمشروع القانون المعدل للجمعيات والهيئات

غزة-الراي

عقد ديوان الفتوى والتشريع ، ورشة عمل لمناقشة مقترح مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، وزارة الداخلية والأمن الوطني- الشق المدني، وزارة العدل، ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية وترأس أ. أمجد الأغا مدير عام الشؤون القانونية بالمجلس التشريعي الورشة وأدار الحوار بين المجتمعين.



وقدم أ. جمال الخواجة مدير دائرة التشريعات الرئيسية بديوان الفتوى والتشريع شرحاً لموجبات التعديل المقترح والرؤية التي اعتمدت عليها اللجنة التي أعدت المشروع والمآلات المحتملة للمشروع المقترح.



وقال الخواجة " تم دراسة أحوال تطبيق قانون الجمعيات من ناحية واقعية من حيث آليات التطبيق القائمة، والقصور الذي يعتريه، وتم مراجعة مواد القانون واللائحة التنفيذية ودراستها والخروج بمقترح للمواد المعدلة من خلال اللجنة"، مضيفاً "تم رفع المشروع للأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لإحالته للمجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول".



وناقش الحضور المشروع المقدم، وفقا للأسس القانونية والسياسة التشريعية بما يضمن شفافية النقاش ويساهم في ضمان تحقق النفع من العمل الخيري والأهلي.



وأقر الحضور على ضرورة العمل لتعزيز دور الوزارات المختصة لممارسة دورها الوظيفي وعلاقتها مع الجمعيات وفقاً لأحكام القانون.

