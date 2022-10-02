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الاحتلال يُمدد اعتقال الأسير خليل عواودة ليوم غدٍ الإثنين

02 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:38

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير خليل عواودة ليوم الاثنين
الاحتلال يمدد اعتقال الأسير خليل عواودة ليوم الاثنين

الداخل المحتل-الرأي:

مددت محكمة الاحتلال اليوم الأحد، اعتقال الأسير الإداري خليل عواودة من الخليل ليوم غد الاثنين لاستكمال التحقيق في قضية تهريب الهاتف داخل المشفى.

ولفت مكتب إعلام الأسرى إلى أنه كان من المقرر إطلاق سراح الأسير عواودة اليوم الأحد حسب الاتفاق الذي أبرم مع إدارة السجون عقب تعليقه إضرابه عن الطعام الذي استمر 171 يوما.

وذكر الإعلام أن الاحتلال استبق موعد الافراج عن الأسير عواودة ووجه نهاية الأسبوع الماضي تهمة جديدة وهي تهريب هاتف للاتصال على ذويه داخل المشفى الذي يتلقى فيه العلاج بعد وقف اضرابه عن الطعام، وقررت عقد جلسة محاكمة له اليوم، وخلال محكمة لم يقدم الاحتلال لائحة اتهام بحقه، وتم تأجيل النظر في الملف الى يوم غدا الاثنين.

واتهم إعلام الأسرى الاحتلال بمحاولة التنغيص على الأسير وذويه فرحة تحرره اليوم ، بعد انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية التي تحدى بها الاحتلال لأكثر من 6 شهور متتالية ، وفرض إرادته في نهاية المطاف على إرادة الاحتلال.

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