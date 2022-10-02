الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى غدًا في 3 سجون

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بن إدارة سجون الاحتلال ألغت زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم التي كانت مقررة غدا الإثنين في سجون: "هداريم"، و"ريمون"، و"مجدو".

وأشارت الهيئة، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغتها أن إدارة سجون الاحتلال قررت بعد "أحداث سجن ريمون"، إلغاء زيارات أهالي الأسرى غدا في تلك السجون.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أغلقت اليوم سجن "ريمون" بالكامل، واحتجزت أهالي الأسرى خلال زيارتهم لأبنائهم، واعتقلت الشابة أسيل الطيطي، شقيقة الأسير سبع الطيطي، من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس.