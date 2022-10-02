الاحتلال يحتجز 6 أطفال في القدس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

احتجزت قوة من جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، 6 أطفال في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، أن قوة الجيش اقتادت الأطفال الستة من منطقة باب الأسباط بالبلدة القديمة إلى أحد مراكزها، حيث قامت بتفتيشهم قبل إخلاء سبيلهم.