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الاحتلال يحتجز 6 أطفال في القدس المحتلة

02 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:25

الاحتلال يحتجز اطفال ارشيف
الاحتلال يحتجز اطفال ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

احتجزت قوة من جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، 6 أطفال في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، أن قوة الجيش اقتادت الأطفال الستة من منطقة باب الأسباط بالبلدة القديمة إلى أحد مراكزها، حيث قامت بتفتيشهم قبل إخلاء سبيلهم.

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