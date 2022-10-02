حمادة يدعو إلى توحيد الجهد الفلسطيني للدفاع عن القدس والأقصى

غزة- الرأي:

دعا الناطق باسم حركة " حماس " عن مدينة القدس محمد حمادة إلى توحيد الجهد الفلسطيني من أجل الدفاع عن القدس والأقصى، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم، ومتمسك ببندقيته وصولا للتحرير.

وأشار حمادة إلى أن كل ما تقوم به المقاومة في الضفة من عمليات إطلاق نار وطعن وغيرها كله من أجل المسجد الأقصى.

وشدد على أن المقاومة ستدافع عن المسجد الأقصى في كل الساحات، ولن يتوقف الأمر على مكان محدد، لافتا إلى أن قيادة الاحتلال تعيش أزمة حقيقية في الآونة الأخيرة.

وجدد حمادة رفض الحركة اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين باعتباره جريمة، منوها بأن أهل القدس مستمرون في الرباط، ويدافعون عن قدسهم وأقصاهم ويفشلون مخططات الاحتلال.