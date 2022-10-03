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حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالبيرة

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:19

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب مهاجمة مجموعة من المستوطنين مركبات المواطنين عند حاجز "بيت ايل"، ومنزلا قرب الحاجز بالحجارة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت صوب الشبان ما أدى لإصابة العديد بالاختناق.

وأضافت المصادر، أن مستوطنين اقتحموا بحماية جيش الاحتلال مدخل القرية الغربي قرب حاجز "بيت ايل" العسكري، وحاولوا الوصول إلى بيوت المواطنين لمهاجمتها بالحجارة، وتصدى لهم أهالي القرية.

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