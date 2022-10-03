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حماس: جرائم الاحتلال ضد شعبنا لن تمنحه أمنًا على أرضنا

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:43

رام الله - الرأي

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن عدوان الاحتلال وجرائمه لن تمنحه أمنًا على أرضنا، ولن تجلب له إلا مزيدًا من المقاومة والإصرار على مواجهته بكل ما يمتلك شعبنا من وسائل.

 وقال القانوع في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن ارتقاء شهيدين بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الجلزون برام الله يأتي في إطار عدوان الاحتلال الممتد على شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبيّن أن دماء الشهداء الزكية التي روت أرض رام الله فجر اليوم وقبلها في جنين ونابلس ستظل وقوداً لتصاعد ضربات المقاومة، ولن يقر لشعبنا قرار إلا بكنسه عن أرضنا.

وشدد على أن ضربات الثائرين والمقاومين ستتواصل وتتصاعد في الضفة الغربية، ولن يخيفها إرهاب الاحتلال وسياسته العدوانية بحق شعبنا.

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