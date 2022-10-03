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الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى في 3 سجون

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:37

الضفة المحتلة - الرأي:

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجون الاحتلال ألغت زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم التي كانت مقررة، اليوم الإثنين، في سجون "هداريم"، و"ريمون"، و"مجدو".

وأضافت الهيئة، في بيان أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغتها أن إدارة سجون الاحتلال قررت بعد "أحداث سجن ريمون"، إلغاء زيارات أهالي الأسرى، اليوم الإثنين، في تلك السجون.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أغلقت، أمس الأحد، سجن "ريمون" بالكامل، واحتجزت أهالي الأسرى خلال زيارتهم لأبنائهم، واعتقلت الشابة أسيل الطيطي، شقيقة الأسير سبع الطيطي، من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس.

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