حماس: جريمة اغتيال شهيدي رام الله لن تمرّ دون عقاب

غزة - الرأي

قالت حركة حماس، إن جريمة اغتيال الشهيدين خالد الدباس، وباسل بصبوص صباح اليوم الإثنين، داخل مركبتهما قرب مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله لن تمر دون عقاب.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أنّ هذه الجريمة تعكس حالة الهلع التي يعيشها الاحتلال بعد الفشل اليومي الذي تُمنى به منظومته الأمنية في أنحاء الضفة والقدس بفعل تصاعد عمليات المقاومة.

وذكرت إنّ الجريمة الصهيونية اليوم، والتي لا يمكن فصلها عما يتعرض له شعبنا من جرائم ومداهمات واعتقالات وتصعيد للاستيطان وتهويد للقدس والمسجد الأقصى المبارك، تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني، وتفعيل المقاومة الشاملة للتصدي لجرائم الاحتلال ومخططاته على الأرض.

وأرسلت تحية الثورة إلى أبناء شعبنا الصامدين رغم الجراح والتضحيات، وإلى مقاومينا الأبطال الذين أحالوا ليل الاحتلال إلى كابوس، المنتفضين ثأرًا لدماء الشهداء ونصرةً للمسجد الأقصى.