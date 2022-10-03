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الاحتلال يهدم مساكن قرية العراقيب للمرة الـ 207

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:40

النقب المحتل - الرأي

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب بالداخل المحتل للمرة الـ 207 على التوالي.

وهذه هي المرة الـ 11 التي تهدم فيها سلطات الاحتلال خيام العراقيب، على التوالي منذ مطلع العام 2022، بعد أن هدمتها 14 مرة في العام الماضي 2021.

ويواصل أهالي النقب صمودهم وتشبثهم بأرضهم ويعيدون نصب الخيام من جديد كل مرة، من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

ويصر أهالي العراقيب على البقاء والصمود على أرض الآباء والأجداد، ويرفضون كافة مخططات الاقتلاع والتهجير على الرغم من ممارسات السلطات الإسرائيلية وجرائم هدم مساكنهم المتواضعة.

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