دائرة تنفيذ بداية غزة تعقد اجتماعًا مشتركًا مع المحامين

غزة - الرأي:

عقدت دائرة التنفيذ بمحكمة بداية غزة اجتماعًا مع المحامين برئاسة الأستاذ أحمد الشيخ خليل رئيس دائرة التنفيذ والأستاذ عبد اللطيف ضاهر قاضي التنفيذ والأستاذ رامي صلوحة مأمور دائرة التنفيذ، وذلك بحضور لفيف من السادة المحامين.

في بداية الاجتماع رحب رئيس دائرة التنفيذ الأستاذ أحمد الشيخ خليل بالسادة المحامين، مؤكدًا على أهمية هذا الاجتماع الذي من شأنه تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام عمل المحامين في دائرة التنفيذ بمحكمة بداية غزة.

وعلى صعيد متَّصل أوضح الأستاذ أحمد الشيخ خليل بأن الهدف من هذا الاجتماع هو الاطلاع على الإشكالات التي تعترض عمل المحامين، وإيجاد الحلول لهذه الإشكالات ومحاولة إنهائها بشكل نهائي، وذلك من أجل تجويد العمل القضائي والارتقاء بمرفق القضاء.

بدوره استعرض مأمور دائرة التنفيذ الأستاذ رامي صلوحة أداء دائرة التنفيذ خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري ومقارنتها بالعامين السابقين 2020_2021، حيث تبين من الإحصاءات أن هناك زيادة ملحوظة في الإنجازات بنسبة 70% عن الأعوام السابقة.

كما ناقش المجتمعون أهمية تسريع عملية فتح الملفات التنفيذية، وتسجيلها على البرنامج، وكذلك طالب المحامون إظهار محاضر الجلسات التنفيذية على برنامج التنفيذ، حيث إن البرنامج الحالي يظهر القرارات دون إظهار المحاضر.

واختتم الأستاذ أحمد الشيخ خليل الاجتماع قائلًا: «سنعمل على حل جميع الإشكالات التي تم طرحها، وعلى رأسها تسجيل القضايا التنفيذية الواردة أولًا بأول، والعمل على تسريع عملية إصدار المكاتبات وخصوصًا المكاتبات العاجلة، وكذلك سنخصص موظف لاستقبال الطلبات العاجلة يوميًا وعرضها على السادة القضاة، وسأسعد دومًا باستقبال الملاحظات والآراء التي من شأنها تطوير العمل في دائرة التنفيذ».