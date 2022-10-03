جرافات الاحتلال تهدم قرية "العراقيب" للمرة 207

الداخل المحتل - الرأي:

هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي بحماية قوات من الشرطة، صباح اليوم الإثنين، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، للمرة الـ207 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، على الرغم من موجة الحر الشديد التي تسود البلاد وخصوصا صحراء النقب.

وهذه المرة الـ11 التي تهدم فيها السلطات خيام العراقيب، على التوالي منذ مطلع العام 2022، بعد أن هدمتها 14 مرة في العام الماضي 2021.

ويواصل أهالي النقب صمودهم وتشبثهم بأرضهم ويعيدون نصب الخيام من جديد كل مرة، من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.