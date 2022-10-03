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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من رام الله وجنين بينهم طفلان

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:45

غزة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مواطنين بينهم طفلان، خلال اقتحامها مدينتي رام الله وجنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين عدنان خطاب، وطه مصطفى ابو صفية، وكلاهما يبلغان من العمر 15 عاما، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في قرية بيت سيرا، وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أحمد ومحمد عبد الرزاق سلمي من قرية صفا غربا، بعد أن داهمت منزل ذويهما، وعبثت بمحتوياته.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب أسيد ماهر أمين السعدي أثناء مروره على حاجز دوتان العسكري قرب بلدة يعبد جنوب جنين.

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