885 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه خلال سبتمبر الماضي بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال شهر سبتمبر الماضي 885 اعتداء، على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن هذه الاعتداءات تراوحت بين تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار واستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز وإصابات جسدية، وتركزت في محافظة رام الله والبيرة بـ179 اعتداء، ومحافظتي الخليل وبيت لحم بـ122 اعتداء لكل منهما، ومحافظة نابلس بـ 121 اعتداء.

ونوّهت إلى أنه وفي شهر أيلول، صادقت سلطات الاحتلال على مخططين استعماريين جديدين، بغرض إجراء توسعة داخل مستعمرات قائمة (حسب الادعاء الاحتلالي)، كما تم ايداع (8) مخططات استعمارية جديدة للمصادقة اللاحقة لنفس الأغراض.

وأضافت أن سلطات الاحتلال أصدرت في الفترة ذاتها 50 اخطارا، تراوحت بين إخطارات للهدم وعددها 29 أو وقف البناء وعددها 6، أو إخلاء منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص وعددها 15، تركز معظمها في محافظتي طوباس (20 إخطارا) ومحافظة القدس (16 إخطارات).

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال هدمت ما مجموعه 45 منشأة ومصدر رزق، وقد تركزت هذه العمليات في محافظة سلفيت بـ11 عملية هدم، والقدس بـ8 عمليات، وبيت لحم بـ5 عمليات تسببت بهدم 8 منشآت.

وتابعت: "بلغ عدد الاعتداءات التي نفذها مستعمرون في الفترة التي يرصدها التقرير ما مجموعه 96 اعتداء، تراوحت ما بين اعتداء مباشر على المواطنين، واقتلاع أشجار من أراضي المواطنين، وتخريب ممتلكات ومصادرات مختلفة".

وأشارت إلى أنها رصدت تعرض ما مجموعة 335 شجرة للضرر والاقتلاع على أيدي ميليشيات المستعمرين من ضمنها 325 شجرة زيتون، وقد تركز جلّ هذه العمليات في محافظة الخليل باقتلاع 200 شجرة، ومحافظة سلفيت باقتلاع 80 شجرة، ومحافظة نابلس45 شجرة.