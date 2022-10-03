مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

نظمت مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات المدرسة التي نظمتها احتفالاً باليوم العالمي لكبار السن الذي يتم الاحتفال به في الأول من أكتوبر من كل عام تقديراً لجهودهم وتسليط الضوء على الاسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بالمشكلات والتحديات التي يواجهها كبار السن.

وشارك في الزيارة عدد من المعلمات وعدد من طالبات الكشافة حيث كان في استقبالهم مسؤول العلاقات العامة أ.يسري الزميلي والذي بدوره رحب بالوفد كما وأطلعهم على طبيعة المركز والخدمات والأنشطة التي ينفذها للمسنين.

وتخلل الزيارة فقرة إنشاديه من بنات فرقة الكشافة، كما وتم توزيع الهدايا على كبار السن في المركز وسط أجواء من الفرح والسعادة.