تعليم الوسطى تنظم وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد

غزة - الرأي:

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى بالتعاون مع جمعية واعد للأسرى والمحررين وقفة تضامنية إسنادية مع الأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي يعاني من مرض السرطان والإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، ورفع المشاركون خلالها لافتات تطالب برفع الظلم والمعاناة عن الأسرى وإطلاق سراحهم وفي مقدمتهم الأسرى المرضى.

وجرى تنظيم الوقفة الإسنادية بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى أ. هشام الحاج، ود. ماهر الحولي رئيس رابطة علماء فلسطين، وعدد من الأسرى المحررين من جمعية واعد للأسرى والمحررين وأسرة المديرية ومشاركة فرق الكشافة من مدارس الوسطى.

وخلال كلمته طالب الحاج أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد، وأكد أن هذه الوقفة هي رسالة للتضامن مع الأسير أبو حميد ولتسليط الضوء على ما يعانيه أسرانا البواسل في سجون الاحتلال من شتى أنواع العذاب.

من جانبه شكر د. الحولي مديرية التربية والتعليم على تنظيم هذه الوقفة التي تأتي اسناداً وتضامناً مع الأسرى البواسل وخاصة الأسير أبو حميد الذي يعاني معاناة شديدة ويرقد الآن في العناية المكثفة بوضع صحي خطير نتيجة إصابته بمرض السرطان ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وفي كلمة باسم جمعية واعد تحدث الأسير المحرر سليمان أبو شماس عن أشكال المعاناة التي يعانيها أسرانا البواسل داخل زنازين الاحتلال، وبين أن أسرانا يعانون الظلم والقهر في سجون الاحتلال لاسيما المرضى منهم حيث يتلقون المسكنات بدلاً من الأدوية وهم مقيدي الأيدي والأرجل، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم ليتلقوا العلاج والرعاية المناسبة لهم بين أهلهم وشعبهم.